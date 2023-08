Warum das erste Babyjahr und ich nie Freunde wurden

Irgendwann entschied ich, das Ding beim Namen zu nennen. Meinem Umfeld zu erzählen, dass ich nicht so die Newborn-Mom bin. Die Reaktionen haben mich überwältigt: Es ging den meisten Müttern in meinem Umfeld ähnlich. Es gibt sie, diese Mamas, die die Babyphase lieben. Der Mehrheit aber, also in meinem Umfeld, ging es gleich wie mir.