Warum fliegen Kleinkinder auf Videos, in denen Spielsachen ausgepackt werden?

Wie viel Bildschirmzeit ist im Alter von drei Jahren okay?

Das ist eine der meist gestellten Fragen, mit denen wir konfrontiert werden. Im Alter von zwei bis vier Jahren reichen die Angaben von 5 bis 10 Minuten am Tag bis zu einer maximalen Bildschirmzeit von einer Stunde. Letzteres sollte eher die Ausnahme sein und nicht täglich vorkommen. Generell ist die Welt digital und Kinder und Jugendliche wachsen in der digitalen Welt auf. Wichtig ist, sie altersgerecht an die digitalen Medien heranzuführen und einen gesunden Umgang zu erlernen. Sehr gerne verweise ich Sie für weitere und detailliertere Auskünfte auf diesen Artikel.

Was sollten Kinder im besten Fall schauen?

Man ist sich mehr einig, was Kinder auf keinen Fall und nicht unbegleitet schauen sollten: Gewaltdarstellungen, verstörende Inhalte, Inhalte, die erschrecken. Auch dazu kann ich Ihnen einen Artikel empfehlen, der erklärt, was mit dem kindlichen Gehirn passiert, wenn es digitale Medien nutzt. Mein Sohn und alle anderen Kinder in meinem Umfeld lieben «Youtube Kids». Sie alle wollen Videos von Kindern oder Erwachsenen schauen, die Spielsachen auspacken und damit spielen. Können Sie den Reiz solcher Videos erklären?

Hier sind gleich zwei Dinge involviert, die Kinder grundsätzlich mögen: Spielzeug und andere Kinder. Kinder entwickeln mit dem Alter immer stärker den Wunsch nach Austausch mit Gleichaltrigen und mögen es daher, anderen Kindern zuzusehen. Spielzeug ist etwas, das sie sich wünschen (und nicht immer in der Fülle erhalten können), dies zu schauen ist daher häufig schlicht unterhaltend. Würden Sie sagen, dass Videos dieser Art einen negativen Einfluss auf das Konsumverhalten der Kinder hat?

Natürlich – und das ist der Sinn hinter den Videos – geht es um Beeinflussung und auch darum, dass die Personen, welche die Videos drehen, damit Geld machen. Dies müssen Sie Ihrem Kind erklären und es beim Warten lernen unterstützen. Hier finden Sie einen umfassenden Beitrag zum Thema.