Warum ich ungefragt von der Geburt meines Kindes erzähle

Am besten erinnere ich mich an die Frau, die mir so null nahe stand. Wir kannten uns nämlich gerade mal zehn Minuten, als sie ausholte. Sie erzählte mir, dass sie bei der Geburt ihrer Tochter fast gestorben ist. Dass die Ärzt:innen komplett versagt haben. Und dass sie heute noch, 7 Jahre nach der Niederkunft, in psychologischer Behandlung ist.