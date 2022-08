Warum Kinder flunkern und wie wir damit umgehen

Was wir tun können: Nicht schimpfen. Am besten begegnen wir dem Kind auf Augenhöhe und erklären ihm, dass es viel weniger Ärger bekommt, wenn es die Wahrheit sagt. Und dass es nicht schlimm ist, wenn mal etwas kaputt geht oder wenn es sonst Fehler macht. Diese gehören schliesslich zur Entwicklung und zum Leben hinzu und sollen dem Kind keine Angst machen. Es soll sich bei uns stets so sicher fühlen, dass es sich traut, zu seinen Lausmädchen- oder Lausbuben-Streichen zu stehen.