Liebe Sara, ihr habt entschieden, euren Sohn Lio in einen Privatkindergarten zu schicken. Warum?

Unsere Söhne sind in einer Kita, die auch einen Privatkindergarten anbietet. Wir sind so glücklich mit der Institution und ihren pädagogischen Werten, dass wir unseren Kindern so lange wie möglich ermöglichen wollen, davon zu profitieren. Zusätzlich ist es natürlich auch für uns praktisch, beide Kinder an einem Ort zu haben und nicht zusätzlich zur Kita noch Hort und Mittagsstisch organisieren zu müssen. Da mein Mann und ichviel arbeiten, sind wir froh, dass wir auch in Sachen Ferien noch etwas flexibler bleiben können. Wir haben im Sommer zwei Wochen und über Weihnachten eine Woche. Den Rest können wir flexibel beziehen. Das kommt uns sehr gelegen.