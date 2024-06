Wann dürfen Schwangere mit mehr Aufklärung und fundierten Informationen rechnen?

Neben der vermehrten Aufklärungsarbeit bei Patientinnen und Fachpersonen müssen wir an weitere Möglichkeiten denken, etwa einen Flyer zu entwerfen, den wir gerne in den gynäkologischen Praxen auflegen wollen. Wichtig wird dabei auch die Zusammenarbeit mit den Kinderärzten sein. Denn wenn wir die Schwangeren, welche ihr zweites oder drittes Kind erwarten, zum ersten Mal in der aktuellen Schwangerschaft in unserer Sprechstunde sehen, kann es oftmals schon zu spät sein. Beim Untersuch wenige Wochen nach einer Geburt wollen viele Frauen noch nichts von einer weiteren, späteren Schwangerschaft hören oder vergessen bei allem Schlafmangel, Stillproblemen etc. verständlicherweise Empfehlungen, welche erst nach einigen Jahren konkret werden. Aber Kinderärzte könnten bei der 1-Jahres-Untersuchung die Frauen dafür sensibilisieren, im Falle einer angestrebten weiteren Schwangerschaft die präventiven Hygiene-Massnahmen einzuhalten. An dieser Thematik arbeiten wir gerade gemeinsam mit Kollegen vom Kinderspital Zürich. Ich selber hoffe auch, dass wir bald eine gesamtheitliche Handhabung zu dem so wichtigen Thema finden, an die sich dann gesamtschweizerisch alle Gynäkolog:innen halten können, etwa bei der Frage ob wir gezielt nach CMV suchen sollen oder nicht. Es gibt gute Gründe dafür, aber auch sehr gute Gründe dagegen. Bis dahin ist es aber wichtig, dass Schwangere keine Panik entwickeln. Wie gesagt: Mit dem richtigen Verhalten lässt sich präventiv eine Ansteckung bewiesenermassen sehr gut vermeiden. Ist es dennoch zu einer Infektion gekommen, stehen die Chancen ebenfalls gut, dass das Baby völlig gesund wird und bleibt.