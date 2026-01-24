Was Eltern über «Doktorspiele» wissen müssen

Kinder haben zudem meist keine Vorstellung davon, was Erregung oder gar ein Orgasmus bedeutet. Viele Kinder können (je nach Entwicklung) noch keinen Orgasmus erleben. Stattdessen orientieren sie sich an Empfindungen. Was fühlt sich angenehm an, was unangenehm, und sie hören entsprechend wieder auf. Sie hören auch dann auf, wenn sie keine Lust mehr haben oder es keinen Spass mehr macht. So, wie sie es bei anderen Tätigkeiten ebenfalls tun, etwa beim Bäumeklettern oder beim Spielen mit anderen Kindern. Es macht oft nur für einen bestimmten Moment Freude: genau so lange, wie es in diesem Augenblick stimmig ist.