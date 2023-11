Der Chef steht unter Strom

In wenigen Wochen steht die Premiere beim Zürcher Weihnachtszirkus auf dem Bauschänzli an. Im Connyland in Lipperswil TG wird eifrig herumgewuselt, um das Zelt und die Tribüne für den Aufbau parat zu machen. Rund 110 Personen sind mit den Vorbereitungen beschäftigt. Mittendrin Jeremy Gasser in Arbeitskluft und mit Elektroschraubenziehern in der Brusttasche. Der Conelli-Juniorchef (er teilt sich die Nachfolge mit Bruder Tyron, der weniger gern im Rampenlicht steht) ist gelernter Elektroinstallateur. «Früher hatte ich Angst vor Strom», gesteht Jeremy. «Heute nicht mehr, aber Respekt.» Die Circus-Chefs Gasser sind sich gewohnt, gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden an- und zuzupacken, statt sich im warmen Chefbüro zu verkriechen.