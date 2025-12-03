Was ist, wenn Fürst Albert von Monaco etwas passiert?

Am 10. Dezember feiern Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella von Monaco Geburtstag. Ein freudiger Anlass – aber auch einer, der Jahr für Jahr eine Frage aufwirft: Was geschieht eigentlich, wenn Fürst Albert II. in den nächsten Jahren etwas passiert? Denn die Zwillinge werden dieses Jahr gerade einmal elf Jahre alt. Fürst Albert hingegen ist mit 67 Jahren bereits im Rentenalter. Soweit bekannt ist, erfreut er sich zwar bester Gesundheit. Trotzdem macht sogar er sich Gedanken für den Notfall.