Die Story beginnt mit dem Foto eines hübschen und sehr gemütlich aussehenden Sofas. Darunter schreibt die Mutter von Giulien, 8, dass sie sich nur allzu gerne darauf ausbreiten und nichts tun würde. Doch es gibt keine Gnade, der Herd ruft! Bild Nummer zwei zeigt dann auch eine sichtlich angespannte Stéphanie Berger, die weiss, was es geschlagen hat – nämlich 12 Uhr am Mittag. Ab in die Küche!