Rational wissen wir es alle: Irgendwann nach der Geburt ist es vorbei mit dem Leben ohne Periode. Dabei haben wir uns in den letzten zehn Monaten wunderbar an ein Leben ohne Blutungen gewöhnt. Und so ist es auch gar nicht erstaunlich, dass viele Mütter erschrecken, wenn die Menstruation wieder einsetzet.