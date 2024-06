Was passiert mit einem Paar, wenn man Eltern wird?

Was passiert mit einem Paar, wenn es ein Kind bekommt?

Aus zwei mach drei, aus einem Paar werden Eltern. Vor allem am Anfang wird aus der Paarbeziehung eine reine Elternbeziehung, in deren Rollen sich das Paar zuerst einleben muss. Der Fokus wird auf die Bedürfnisse des Kindes gelegt, die es nicht selbst stillen kann. Dadurch geht – nebst all den anderen Veränderungen – die Paarzeit komplett verloren. Die Herausforderung besteht darin, gemeinsam in diesen Bereichen neue Arrangements zu finden und neben der Elternbeziehung die Paarbeziehung zu integrieren und beide zu pflegen.