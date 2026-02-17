Was soll diese Anti-Nuggi-Bewegung?

Ja, aber ... ich hätte dennoch keine Sekunde auf den Nuggi verzichten wollen ....

Zugegeben, ich sehe und verstehe die Argumente. Wirklich. Vor allem das mit der Entwöhnung. Ich gebe zu, dass es ein riesiger «Chrampf» war, unserer Tochter den Nuggi abzugewöhnen. Wir schafften es erst weit nach ihrem vierten Geburtstag – und auch da nur mit sehr viel Begleitung und dem Versprechen, dass die Nuggi-Fee die grosszügigsten und grössten Geschenke macht. Ja, ja, da haben wir uns hie und da gewünscht, wir hätten eines dieser Kinder, die sich von Anfang an null für den Nuggi interessieren.