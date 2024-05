Was tun, wenn das eigene Kind kifft?

Fridolin Heer und Frau Hirmete Hasani, gibt es Zahlen, ob der Cannabiskonsum bei Schweizer Jugendlichen eher ab- oder zunimmt?

Die Zahlen sind insgesamt recht stabil. Es liegen unterschiedliche Studien vor. So untersucht etwa die HBSC-Studie das Gesundheitsverhalten von 14- bis 15-Jährigen in der Schweiz. Der Bericht von 2022 zeigt, dass der Cannabiskonsum bei dieser Altersgruppe seit 2010 leicht sinkt. Konkret gaben 7,5 Prozent der Jugendlichen an, in den letzten 30 Tagen mindestens einmal Cannabis konsumiert zu haben. Die Werte sind vermutlich etwas zu tief, weil einige Jugendliche auch in einer anonymen Umfrage den Konsum von illegalen Substanzen nicht angeben. In der z-proso-Studie wurde der Konsum von 20-Jährigen in der Stadt Zürich mit Haaruntersuchungen gemessen. Dort zeigte sich 2022, dass 57 Prozent im vergangenen Jahr mindestens einmal Cannabinoide konsumiert hatten.