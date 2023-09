Was tun, wenn das Kindergarten-Kind unter Trennungsschmerz leidet?

Wie lange sollen wir als Eltern am Morgen beim Kind bleiben?

Viele Eltern machen gute Erfahrungen damit, das Kind in den ersten Wochen in den Kindergarten zu begleiten und sich dann schrittweise zurückzuziehen. Damit gewinnen Kinder zunehmend an Sicherheit und Vertrauen. Wir von Pro Juventute empfehlen, gemeinsam mit den Kindergartenlehrperson zu schauen, welche Begleitung in welchem Stadium der Eingewöhnungszeit am besten geeignet ist.