Was tun, wenn der Teenager zu Drogen greift?

Kann man Teenager überhaupt irgendwie kontrollieren und soll man das überhaupt?

Es kommt darauf an, was man unter Kontrolle versteht. Es ist wichtig, dass Eltern auf dem Laufenden sind, was ihre Kinder tun und mit wem sie sich treffen. Es soll aber ein Vertrauensverhältnis gepflegt werden, wo Kinder ihren Eltern ohne Angst erzählen können, was sie tun und was sie bewegt.