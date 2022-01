Wer krank ist, hat meist sowieso wenig Appetit. Ein grosses Geköche für die Familie könnt ihr euch also sparen. Trotzdem solltet ihr natürlich Vitamine zu euch nehmen. Zum Beispiel in Form einer Gemüsesuppe. Von der könnt ihr gleich eine grosse Menge kochen und einige Portionen einfrieren. Am besten kocht ihr übrigens auch dann, wenn ihr gesund seid, mal die doppelte Menge und gefriert eine Hälfte ein – genau für solche Notfälle, in denen euch das Kochen zu sehr anstrengt.