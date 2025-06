Was tun, wenn mein Kind schlägt?

Wie reagiert man richtig, wenn das Kind in blinder Wut auf einen einhaut?

Am wichtigsten ist es, ruhig und konsequent zu bleiben. Eltern sollten die Gefühle des Kindes benennen und ihm klar signalisieren, dass körperliche Aggression nicht in Ordnung ist: «Ich sehe, dass du wütend bist. Wütend zu sein ist okay, aber schlagen ist nicht in Ordnung.» Dadurch fühlt sich das Kind verstanden und kann seine Emotionen besser einordnen. Gleichzeitig sollten Eltern versuchen, selbst gelassen zu bleiben, denn wenn sie selbst wütend reagieren, kann die Situation noch mehr eskalieren. Studien zeigen, dass Kinder besser lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, wenn Eltern ruhig bleiben und ihnen Orientierung geben. Es ist auch wichtig, Kindern zu vermitteln, dass Wut ein normales Gefühl ist. Sie brauchen Alternativen, um damit umzugehen – zum Beispiel in ein Kissen zu hauen oder einen Gegenstand zu werfen, der nichts kaputt macht. Solche Strategien müssen immer wieder geübt werden, damit das Kind sie in der nächsten Wutsituation auch anwenden kann. Aber Achtung: Nicht jedes Kind braucht in diesen Momenten dasselbe. Manche Kinder suchen Nähe, andere möchten lieber alleine sein – beides sollte respektiert werden. Auf alle Fälle sollte man in unmittelbarer Nähe verfügbar bleiben. Falls man kurz den Raum verlassen muss, sollte man dem Kind sagen, dass man bald wiederkommt, und alles wegräumen, woran das Kind sich unter Umständen verletzten könnte. Wenn sich das Kind beruhigt hat, ist ein guter Moment, um es wieder in dem Arm zu nehmen, Trost zu spenden und ihm zu zeigen, dass alles wieder in Ordnung ist. Es hilft, danach über die Emotionen zu sprechen. So versteht das Kind, dass Wut zwar vorkommt, aber dass es trotzdem geliebt wird – egal, wie stark die Gefühle waren.