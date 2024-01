Was, wenn der Teenager zum ersten Mal Liebeskummer hat?

Falls euer Kind mit euch über seine Trauer redet, ist das ein sehr grosses Zeichen von Vertrauen und Sicherheit. Zieht es sich aber zurück und will alles, nur nicht darüber reden, ist auch dieses Verhalten völlig in Ordnung. In der Krise gilt: Das Kind entscheidet, was es will. Und mit wem und ob es in der akuten Phase reden will.