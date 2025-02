Was (werdende) Mütter über postpartale Depressionen wissen müssen

Ist eine Frau, die schon einmal unter einer postpartalen Depression litt, besonders gefährdet, bei einem weiteren Kind erneut zu erkranken?

Es besteht ein erhöhtes Risiko einer weiteren PPD, dem sollte daher durch eine rechtzeitige Vorsorge begegnet werden. Auch weil viele Frauen mit einer PPD in der Vorgeschichte oft erhebliche Ängste beschreiben, erneut zu erkranken. Als hilfreich und angstlösend erweist es sich, mit diesen Frauen das Management der Schwangerschaft, der Geburt und die ersten Monate danach zu besprechen. Mögliche Optionen wären: Verlängerter Vaterschaftsurlaub, Entlastungsmöglichkeiten in der Betreuung des ersten Kindes bereits in der Schwangerschaft, Planung von reduzierten Besuchern im Wochenbett. Was hilft individuell zur Stressreduktion: Bewegung, ausreichender Schlaf, Beziehungspflege? Weitere Bausteine in der Rückfallprophylaxe sind das Erkennen von Frühwarnsignalen, dem Vergegenwärtigen, welche Bewältigungsstrategien bei der Ersterkrankung geholfen haben und die Ausarbeitung eines Notfallplans, falls es zu ersten deutlichen Symptomen kommt.