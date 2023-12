«Wenn ich reden wollte, musste ich erbrechen»

Eine Followerin will wissen, wie Christina Luca von der Schwangerschaft erzählt hat. Die genauen Details will Christina für sich behalten, verrät aber, dass es für das Paar keine riesige Überraschung gewesen ist. Wer in Biologie aufgepasst habe, wisse ja, wie das mit den Bienchen und Blümchen sei und sie haben es so gehandhabt, dass man schon mit einer Schwangerschaft rechnen konnte.