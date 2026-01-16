Wenn Kinder auf die Filme ihrer Eltern reagieren

In eine ähnliche Richtung gehen die Reaktionen, mit denen Kristen Bell (45) und Dax Shepard (50) zu dealen hatten, als deren gemeinsamen Töchter Lincoln (12) und Delta (10) den Film «Hit and Run» zum ersten Mal sahen. Dieser erschien eigentlich bereits 2012, also bevor die Kinder des Paares zur Welt kamen. Bei «Jimmy Kimmel Live» erzählten Bell und Shepard, die die Hauptrollen spielen, nun aber, dass die Kinder es zwar liebten, ihre Eltern jung und verliebt zu sehen. Nur: Im Film kommt es auch zu einer Trennung, ganz zum Unmut der Kinder. «Sie waren sehr aufgebracht», erzählt Dax Shepard. Was ihn aber gefreut habe: Sie waren wütend auf Kristen Bell, nicht auf ihn. «Sie hielten Mama für eine Zicke. Sie dachten, Papa sei ein guter Junge mit einer schlimmen Vergangenheit, und sie sollte das verzeihen können.»