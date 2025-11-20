Wenn Sex nach der Geburt schmerzt

Wie können Männer ihre betroffenen Frauen unterstützen?

Liebevolle Partner können in eine Paralyse verfallen, wo sie in ständiger Angst davor leben, ihren Partnerinnen wehzutun. Das kann dazu führen, dass sie sich völlig zurückziehen. Es kommt aber auch vor, dass Männer gar nichts vom Leiden ihrer Partnerinnen merken oder das Gefühl haben, dass es sich nicht um ihr Problem handelt. Männer müssen lernen, Rücksicht zu nehmen. Zeitgleich dürfen sie auch Teil der Heilung und des Prozesses zurück in eine erfüllte Sexualität sein. Und natürlich auch eigene Bedürfnisse haben. Da die Balance als Paar zu finden, ist anspruchsvoll.