Scheinbar gibt es für die Zweifachmama nichts Schöneres, als Zeit mit ihrem Nachwuchs – zwei Söhne, einer fast 2 Jahre, der andere 9 Monate alt – zu verbringen. Und aus diesem Grund gibt sie die Jungs wohl auch nur ungern in fremde Hände. Wer schon ein bisschen länger im Eltern-Game ist, hat sicherlich erfahren, dass es kein Richtig oder Falsch gibt und alle Mütter und Väter für sich entscheiden müssen, wie sie Erziehung und Betreuung ihrer Kids handhaben wollen. Von daher: Go Amira, you do you!