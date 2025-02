Wie bleibt man trotz Kindern ein Liebespaar?

Jeannette: Am Anfang beginnt die Frau ihre Liebe zu verteilen. Instinktiv fühlt sie, dass das Baby ganz viel Liebe und Geborgenheit braucht. Also richtet sie ihren kompletten Fokus auf das neue Familienmitglied. In der westlichen Welt, wo wir nicht so leben, dass ein ganzes Dorf ein Kind aufzieht, ist das ein Kräfteakt, der die ganze Kapazität von Müttern fordert. Der Mann sieht sich plötzlich mit einer neuen Situation konfrontiert. Er verliert quasi seine Partnerin und hat plötzlich ein Mami neben sich, das ihm nicht mehr die Aufmerksamkeit gibt, die er sich gewohnt war. So wird der frisch gebackene Vater mit seiner eigenen Bedürftigkeit konfrontiert.