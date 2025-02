Diagnose trifft auch Geschwisterkinder

Dass Rons Bruder dabei etwas auf der Strecke bleibt, ist Sabrina bewusst. Auch wenn sie versucht, Gian Andri so gut wie möglich miteinzubeziehen. «Er half bei Rons Pflege zu Hause mit, sogar beim Spritzengeben. Aber irgendwann hat ihn das dann nicht mehr so interessiert.» So steht jede Perle an Rons Ketten auch ein bisschen für das schlechte Gewissen seiner Mama, die so sehr versucht hat, allen gerecht zu werden, dass für sie selbst nicht mehr viel Energie übrig blieb. «Ich hatte wahnsinnig viel Unterstützung von Familie, Freunden und Bekannten, dafür bin ich sehr dankbar.» Die emotionale Schwerstarbeit konnten sie Sabrina nicht abnehmen: «Ich habe all meine Liebe meinen Kindern gegeben. Ich weiss, dass ich jetzt mal ein bisschen was für mich tun sollte. Aber noch fällt mir das schwer.»