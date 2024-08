Der Brief endet mit grossen Emotionen: «Ich kanns dir leider noch nicht mit Worten ausdrücken, aber meine Liebe für dich ist so gross wie ein Heissluftballon. Ich bin so glücklich und dankbar, den besten Papi der Welt zu haben. Danke, dass du bei all dieser Liebe, auch noch so lieb zu Mami bist und du auch sie so sehr unterstützt. Woher hast du nur so viel Liebe und Kraft in dir? Papi, du bist auch mein aller bester Freund und Vorbild, so will ich auch mal sein, wenn ich gross bin. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Und Mami tut das auch, hat sie mir gesagt.»