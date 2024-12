Wie Familie Baumann ihr Erbe mit Humor und Zuneigung regelt

Nach ihrem Rückzug aus der Politik vererbten sie den zehn Hektar grossen Hof an Kilian, die zum Familienbesitz gehörende alte Öle an Sohn Simon und bauten sich vor mehr als 20 Jahren in Traversères in Südwestfrankreich ein neues Leben auf. Um dieses landwirtschaftliche Grundstück mit zugehörigem Hof drehten sich in den letzten Jahren die Diskussionen in der Familie, mit der Kamera festgehalten von Simon. «Wenn ich filme, bin ich meinen Eltern nah – und doch frei», sagt er. «Ich verstehe nicht, warum du darüber einen Film drehst», sagt hingegen Bruder Kilian in einer Szene. Simon will Antworten, Kilian aber schneidet seelenruhig die Apfelbäume in der Subergschen Hofstatt – und schweigt.