Wie Familie Muntwyler den Circus Monti zum Leben erweckt



Ein bisschen Chaos, viel Struktur

Wenn es nach den Muntwylers geht, muss nicht immer alles durchgeplant sein. «Wir funktionieren viel über Spontaneität», sagt Armelle Fouqueray, Ensemble-Casterin. Dank ihrer langjährigen Erfahrung als Zirkusartistin spürt sie schnell, wenn jemand im Team ein offenes Ohr braucht, und stellt mit sicherem Bauchgefühl Jahr für Jahr das Ensemble zusammen. «Man merkt einfach, ob jemand zum Monti passt.»