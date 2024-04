Wie funktioniert eine gesunde Streitkultur in der Familie?

Wie streiten Paare am besten, damit Kinder profitieren können?

Die Eltern sollten darauf achten, auch im Konflikt respektvoll miteinander umzugehen. Dabei ist es wichtig, die sogenannten apokalyptischen Reiter, die das Psychologenpaar John und Julie Gottmann definiert hat, zu vermeiden. Das ist zum ersten persönliche Kritik, also Kritik, die die Person angreift und sich nicht auf ein Verhalten bezieht und wie dieses mich persönlich beeinträchtigt oder stört. Wenn ich also zum Beispiel sage ‹Du bist schlampig› statt zu sagen ‹Es macht mich hässig, wenn ich deine schmutzigen Taschentücher wegräumen muss.› Der zweite apokalyptische Reiter ist die Verachtung, die besonders vergiftend wirkt. Sie zeigt sich zum Beispiel in der Mimik, wie zum Beispiel genervtem Augenrollen, aber auch in Sarkasmus, Zynismus, Verhöhnen oder darin, den andern auf gemeine Weise durch den Kakao zu ziehen. Der dritte Reiter, der oft eine Reaktion auf die ersten beiden ist, ist die Rechtfertigung. Das Problem dabei ist, dass durch Rechtfertigung der Partner indirekt beschuldigt wird, die Situation falsch einzuschätzen und dass das Problem in Wahrheit bei ihm oder ihr liegt. Der vierte Reiter ist der Rückzug. Der findet oft statt, wenn sich ein Partner im Konflikt überfordert fühlt. Allerdings macht der Rückzug eine konstruktive Auseinandersetzung unmöglich und wirkt auf den anderen verletzend ,weil er oder sie sich ignoriert und zurückgewiesen fühlt. Rückzug verhindert auch ein konstruktives Ende des Streites. Das wäre der letzte wichtiger Aspekt: dass der Konflikt auf eine Weise gelöst wird, zum Beispiel durch einen Kompromiss oder in dem eine Entschuldigung ausgesprochen wird – die natürlich auf echter Einsicht basieren sollte – und dass die Eltern sich wieder vertragen. Und zwar so, dass die Kinder das mitbekommen.