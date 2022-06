Wie hält man das Sterben von Kindern aus?

Wann ist Ihr Beruf am schönsten?

Wenn es gelingt, dass Eltern wieder in ihre Kraft finden, aus sich selbst schöpfen und ihre Gefühle ausdrücken können. Dann gehe auch ich gestärkt aus einer Begleitung. Ich höre immer wieder von Eltern, dass sie gespürt haben, dass ich an sie geglaubt habe. Dass es mir gelungen ist, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie den Verlust ihres Kindes überstehen, dass sie weiterleben und sogar vielleicht auch wieder Kinder bekommen können. Ich bin der festen Überzeugung: 'Wir Menschen schaffen das, dafür sind wir da in diesem Leben'. Wenn ich sehe, dass Eltern in Verbindung mit ihrem verstorbenen Kind gestärkt in die Zukunft schauen können, dann freut mich das sehr. Schön finde ich es auch, werdende Mütter durch ihre Schwangerschaft zu begleiten, die zuvor ein Kind verloren haben. Ich habe viele Frauen, die genau das erlebt haben und mit denen ich arbeiten darf.