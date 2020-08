Plus Size Model Ashley Graham lobt ihre Mutter

Wie ihr euren Kindern zu einem guten Körpergefühl verhelft

Wenn eine weiss, wie man sich in seinem Körper wohl fühlt, dann sie: Ashley Graham ist das wohl bekannteste und erfolgreichste Plus Size Model der Welt. Nun verrät sie in einem Interview, was sie darin bestärkt, ihren Körper zu mögen. Und macht deutlich, was für einen grossen Einfluss wir als Eltern auf die Selbstliebe unserer Kinder haben können.