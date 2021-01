Klar, neben Joe Biden, 78, und Kamala Harris, 56, sowie mehreren früheren Präsidenten und First Ladys waren Lady Gaga, Jennifer Lopez, John Legend oder Katy Perry die Stars an der Vereidigung des 46. Präsidenten der USA. Sie verliehen dem Anlass, auch wenn er wegen der Pandemie vor Ort in Washington nur mit 1000 geladenen Gästen stattfand, diesen speziellen Glanz.