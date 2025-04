Wie lässt man erwachsene Kinder los?

Wie stehen Sie zu Social Media?

Fragen Sie mal meine Kinder! Bezüglich Handys und Social Media fanden sie mich alle stets sehr uncool und streng. Sie haben recht. Die Handyzeiten meiner Kinder habe ich stets streng überwacht. So hässig sie das gemacht hat, so egal war mir das. Dieses ganzen Social-Media-Zeugs find ich nicht nur scheisse, sondern gefährlich. Ich erinnere mich an einen Mobbing-Fall, in dem meine Tochter verstrickt war. Sie hat selten so einen Einlauf von mir bekommen wie damals. Sie musste sich entschuldigen und sehr genau reflektieren, was sie da angestellt hat. Schauen Sie, mit Social Media ist es ja wie auf der Strasse: Ich drücke meinen Kindern auch keinen Autoschlüssel in die Hand und setze sie ohne Führerschein in ein Auto. Es gibt aber eine erfreuliche Enwticklung. Neulich habe ich von einer Schule gelesen, die Handys verboten hat. Natürlich fanden das die Schüler:innen anfangs total scheisse. Später aber, als man sie befragte, sagten sie, dass es schön ist, dass sie wieder vermehrt Sachen zusammen machen.