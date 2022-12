Wie geht Partnersuche als Alleinerziehende?

Sie sind eine der Gründerinnen von www.singlemitkind.ch, wie funktioniert Ihre Dating-Plattform?

Wer sich anmeldet, muss nichts zahlen. Die Prozedur ist simpel: Man füllt einen kurzen Fragebogen aus, lädt Bilder hoch und kann bereits loslegen. Wichtig ist zu wissen, dass wir im Hintergrund kein Matching machen. Sobald die Registrierung erfolgreich abgeschlossen ist, können User die Profile von anderen Usern anschauen. Will man dann jemanden anschreiben, wird man aufgefordert, eine Premium-Mitgliedschaft abzuschliessen. Diese wird aber nicht automatisch verlängert. Wer also einfach mal ein Probe-Abo abschliessen und einfach mal etwas stöbern will, kann das bei uns sehr gerne machen.