Wie Nemos Mama ihre Kinder zu kreativen Freidenkenden erzog

Und du hast als Mutter deinen Kindern das kreative Sein und Denken vorgelebt?

Geholfen hat sicher auch das kreative Umfeld, in dem Nemo und Ella aufwachsen durften. Mein Partner Markus und ich betrieben in ihrer Kindheit eine grosse und in vielen Teilen verrückte Kreativagentur, in der Menschen aus den unterschiedlichsten Firmen und Kulturen ein und aus gingen. Nemo und Ella erlebten in diesem Umfeld, dass (fast) alles möglich ist und dass man keine Angst davor haben muss, Sachen auszuprobieren, zu scheitern, aufzustehen und das Nächste zu probieren.