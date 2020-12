Wie prominente Eltern ihren Kindern Religion vermitteln

Als Bub habe er viel Zeit mit seiner Gross­mutter verbracht, mit ihr Gottesdienste besucht. Die Erin­nerungen an Gebete und Traditionen prägen ihn noch heute: «Gott ist Liebe», sagt er überzeugt. Er und seine Frau Iva, 36, wünschen sich, dass Ella, 3, und Amélie, 5, dies einst auch so empfinden. Ganz einfach sei das in der heutigen Zeit aber nicht. Damit es trotzdem klappt, lesen sie mit ihrer Mutter passende Kinderbücher, sie zünden Kerzen an und singen Weihnachtslieder. Und ihr Vater zeigt ihnen, wie man betet. «Ich bedanke mich jeden Abend für alles, was ich habe und erleben darf, denn das ist nicht selbstverständlich», sagt Sandro Cavegn. Mit seinen Gebeten schicke er gute Gedanken ins Universum hinaus – und Gutes komme zurück. Das sei eine der wichtigsten Lektionen, die er weitergeben wolle. «Der Glaube hat viel mit der Kraft der Gedanken zu tun.» Auch Iva integriert die Religion in ihren Alltag, allerdings ohne regelmässige Kirchenbesuche: «Ich bin im Herzen gläubig und sehr dankbar dafür, denn es treibt mich im Leben an, ganz besonders in schwierigen Zeiten», sagt sie.