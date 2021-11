Party mitten in der Nacht

Wie wirken sich Mondphasen auf Kinderschlaf aus?

Anja Zeidler hat strenge Nächte hinter sich. Während der aktuellen Vollmondphase macht ihre Tochter Jela die Nacht zum Tag. So will die Kleine morgens um 3 Uhr Party machen und um 5 Uhr Spaghetti essen. Wie mondfühlig sind Kinder wirklich? Und was kann man als Eltern tun? Wir haben mit Sibylle Lüpold, Schlafberaterin und Geschäftsführerin von 1001 Kindernacht, gesprochen.