Hilft es auch im Umgang mit Stress oder Ängsten?

Auf jeden Fall. Und das ist auch das Wundervolle daran. Ich freue mich immer sehr, wenn ein Kind erzählt, dass es, wenn es zum Beispiel nicht einschlafen kann, eine bestimmte Übung macht. Yoga wirkt nämlich nicht nur im Unterricht, sondern überträgt sich auch in den Alltag und das Leben des Kindes. Ab einem gewissen Alter können den Kindern auch die Vorteile und der Nutzen der Übungen aufgezeigt werden. Oft gebe ich konkrete Beispiele aus ihrer Alltagswelt. So wissen sie, was sie zum Beispiel bei Prüfungsangst, zum Einschlafen oder zum Beruhigen ausprobieren können. Gerne betone ich hier das «Ausprobieren». Denn im Yoga gibt es nicht die eine richtige Übung für etwas. Am allerwichtigsten scheint mir der Aspekt der Selbstwirksamkeit. Kinder lernen, dass sie im Yoga viele Werkzeuge erhalten, die sie je nach Bedarf anwenden können.