Wie zwei Brüder ein Gastroimperium aufbauten

Manches hat sich seit ihrer Übernahme geändert. Vor allem in einem Punkt: So haben sie im Unternehmen für flachere Hierarchien und für Lohntransparenz gesorgt – auch betreffend sich selbst. Sie zahlen sich jährlich je 241800 Franken aus. Was hingegen geblieben ist, sind Werte wie Sorgfalt, Direktheit – und Mama Wiesners berühmter Satz, der zur Unternehmensphilosophie samt dazugehörigem Buchtitel über die Familiengeschichte geworden ist: «Butter bis zum Rand». Was im Tagesgeschäft bedeutet: alles geben, nichts verheimlichen und nie am falschen Ort sparen.