Geschwister mit gesunder Distanz

Damit es beim Duo sowohl privat als auch im Betrieb funktioniert, legten sie von Beginn an Regeln fest. Dazu zählt, dass sie das Vermächtnis ihrer Eltern Anita und Fredy nur gemeinsam weiterführen, dass Aufgabengebiete klar aufgeteilt und private Beziehungen zum Schutz vom Geschäft getrennt sind. Zudem werden weder Freunde noch die eigenen Partnerinnen angestellt. Regelmässig besuchen sie darüber hinaus ein Beziehungscoaching. «Wenn Geschwister so eng miteinander arbeiten, kann es sein, dass sich immer wieder irgendetwas aufstaut. Um Probleme möglichst geschmeidig überwinden zu können, hilft es uns, mit einer neutralen Person zu sprechen», erklärt Manuel. Und Daniel fügt an: «Das hat für uns mit Respekt und Interesse für das Gegenüber zu tun.» Ihre Verbindung als Brüder stehe über allem. Nur wenn sie intakt sei, könnten sie sich auch geschäftlich weiterentwickeln.