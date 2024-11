«‹Es braucht nur zwei Klicks und du bist erledigt.› So drohte die Täterin in einem Chat», sagt Nadya Pfister, ganz in Schwarz gekleidet. Wie jeden Tag seit dem 28. August 2017. «Gäbe es eine dunklere Farbe, würde ich sie tragen.» Sie hat ein Foto ihrer Tochter dabei, schwarz-weiss in einem goldenen Rahmen. Und Célines Uhr. Die Mutter zeigt das Ziffernblatt – halb sechs. «Die Uhrzeit, als ich sie zu Hause nach der Arbeit tot aufgefunden habe. Die Uhr steht seither still.»