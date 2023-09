Papiiii!» Lisa greift mit den Händen an die Räder des Rollstuhls, den sie sich für eine Spritztour durch das Paraplegiker-Zentrum Nottwil geschnappt hat. So schnell sie kann, fährt die Elfjährige auf Philipp Kutter (48) zu, der ihr in seinem Elektrorollstuhl entgegensteuert.