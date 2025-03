Er will sich nicht den Mund verbieten lassen

Und dies gilt auch für die Vorbereitung seines neuen Programms. Liefern denn auch die Kinder unbewusst Ideen? «Sie hauen manchmal Sprüche raus, da staune ich, was so Menschlein alles mitbekommen», antwortet Papa Peter. Kinder würden direkt mitteilen, was sie denken. Das meiste könne er allerdings nicht verwenden, weil es den Humor innerhalb der Familie betreffe und nicht für die grosse Bühne geeignet sei. Er bitte Ella und Lio dann auch explizit, gewisse Dinge nicht auf dem Spielplatz zu erzählen, weil es falsch verstanden werden könne. «Es gibt inzwischen viel zu viele Leute, die am Virus der Empörungskultur leiden», stellt Peter Pfändler fest. Und wird plötzlich ernst: «Der aktuelle Zeitgeist macht es zunehmend schwieriger für Künstler wie mich. Aber den Mund verbieten lassen will ich mir nicht.»