Ich sag, wies ist: Surfe ich auf Instagram, ist mein Finger oft schneller als mein Verstand. So bin ich das perfekte Marketing-Opfer. Sieht eine Sache in der Instagram-Werbung schön aus, will ich sie haben. In vielen Fällen ist die Euphorie spätestens dann vorbei, wenn ich die Ware geliefert bekommen habe. Was soeben auf Social Media hochwertig ausgesehen hat, ist in Tat und Wahrheit eine grosse Enttäuschung.