Die Entscheidung, die Nachricht über die Fehlgeburt zu teilen, habe sie getroffen, nachdem sie Nachrichten erhalten habe wie: «Herzlichen Glückwunsch! Man sieht, dass du schwanger bist!» Sie erklärte: «Diese Nachrichten trafen mich unter den gegebenen Umständen mitten ins Herz!» Weiter heisst es in ihrem Post: «Ihr wisst nicht, wie schmerzlich so ein Kommentar sein kann! Was wir also gerade durchmachen, ist nicht einfach.»