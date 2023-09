Wir liefern die besten Tipps gegen Ufzgi-Frust

Das Kind mags flexibel? Kein Problem!

Ihr habt ein Schulkind daheim, das sich nicht festelegen mag in Sachen feste Zeiten? Oder es hat so viele Hobbys, dass das gar nicht möglich ist? Kein Problem. Ihr könnt jeweils am Montag einen Wochenplan erstellen. Da steht drauf, wann es seinen Hobbys nachgeht, wann welcher Termin ansteht und wann es Freizeit hat. So können sich auch gerade die Zeiten festlegen lassen, in denen das Kind Ufzgi machen kann.