Kate Hudson mit Mutter Goldie Hawn

«Wir sprechen oft über Sex!»

In der Coverstory des US-Magazins «People» erzählt Schauspielerin Kate Hudson offen, was sie an ihrer Mutter, Hollywood-Star Goldie Hawn, am meisten schätzt, was sie von ihr gelernt hat – aber auch, was sie ihr nie verzeihen wird. Und: dass sie mit ihr über alles reden kann. Wirklich alles. Könnt ihr das auch?