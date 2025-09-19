Wo waren George, Charlotte und Louis?

Vielleicht also kam es ganz gelegen, dass die Kinder grad keine Zeit für Melania und Donald Trump hatten. Schliesslich haben auch kleine Royals ihre Pflichten. So fragte Donald Trump Prinz William kurz nach seiner Ankunft auf Schloss Windsor, wie es den Kindern gehe. «Ihnen geht es gut und sie sind in der Schule», antwortete Prinz William, wie «The Sun» lippenlesend herausfand. Und auch Prinzessin Kate soll gemäss dem «Mirror» zu Melania Trump auf die gleiche Frage gemeint haben: «Ihnen geht es gut, die Schule ist wieder gestartet und sie gewöhnen sich wieder ein.» So einfach also die Erklärung für das Fehlen von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Wer will schon einen «Jokertag» in der Schule für einen Staatsbesuch hergeben.