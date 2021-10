Schauspielerin traut sich kein zweites Kind zu

Wolke Hegenbarth fand das erste Babyjahr «richtig schlimm»

Sie bricht ein grosses Tabu. In einem Interview gibt Wolke Hegenbarth zu, dass das erste Jahr mit ihrem Sohn so prägend war, dass die Schauspielerin kein zweites Kind mehr will. Nicht viele trauen sich, so offen über die immense Veränderung zu sprechen, die ein Baby mit sich bringt.